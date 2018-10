Ernest Maragall: "No regalaremos a Valls una campaña entre unionistas e independentistas"

Publicado 30/10/2018 16:43:07 CET

El conseller de Acción Exterior y candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha defendido que su formación se presente por separado en las elecciones municipales del 2019 para no provocar una batalla electoral entre partidarios y detractores de la independencia: "No le regalaremos a [Manuel] Valls una campaña entre unionistas e independentistas. Barcelona y los barceloneses no merecen eso".

En su intervención en el ciclo 'Dinars Cambra' de la Cámara de Barcelona este martes, ha defendido que cuando el soberanismo se ha presentado en listas diferentes en comicios ha logrado mejor resultados porque, al hacerlo juntos, "se expulsan a los extremos".

"En este caso hablamos de Barcelona y de la ciudad, y la necesidad de compartir listas unitarias para este objeto y sujeto político que es Barcelona me cuesta de entender", ha reflexionado el responsable de Exteriores de la Generalitat.

Maragall, que fue proclamado candidato el fin de semana, ha defendido que su candidatura será "explícitamente progresista y republicana", y ha rechazado valorar posibles pactos postelectorales aduciendo a que todavía no están claras las posiciones de los rivales.

"Aún no tenemos el mapa ni la foto entera de cómo será ni quién habrá en cada agujero de esta contienda que aún no ha comenzado", ha argumentado.

