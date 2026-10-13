Espadaler sostiene desde el ICAB que transformar la justicia es "una necesidad democrática"

Espadaler y Vallejo en la biblioteca del ICAB este martes - GOVERN

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha sostenido que "transformar la justicia no es una opción, es una necesidad democrática" que, según él, solo será posible construyendo consensos amplios y sostenidos en el tiempo.

Lo ha dicho este martes durante la presentación del número monográfico que la revista Política & Prosa dedica a los retos de la justicia, en la biblioteca del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), junto a su decana, Cristina Vallejo.

Espadaler también se ha referido a la creación de 94 nuevas plazas de jueces y 47 de fiscales en Catalunya para 2027 por parte del Gobierno, defendido que es necesario aprovechar el actual ciclo de reformar para modernizas definitivamente la justicia catalana.