Espadaler ve en los Presupuestos "descongestión del sistema" con 40 millones para 181 nuevos jueces

El conseller de Justicia Ramon Espadaler interviene en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, considera que los Presupuestos de la Generalitat suponen la "descongestión del sistema judicial" al destinar 40 millones de euros para la creación de 181 nuevas plazas de jueces acordadas con el Gobierno, 91 este 2026 y 90 en 2027.

Así lo ha detallado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlament para explicar las prioridades presupuestarias de su departamento, donde ha recordado que las cuentas también contemplan 22,8 millones para el refuerzo de la asistencia jurídica gratuita para mejorar los módulos económicos de compensación a los profesionales.

Los presupuestos de Justicia también contemplan 10 millones de euros para políticas de memoria democrática, reforzando las actuaciones vinculadas a la "verdad, reparación y preservación de la memoria colectiva".

"Estos siguen siendo los presupuestos de la transformación del servicio público de justicia. Los presupuestos que refuerzan la digitalización, las infraestructuras y la capacidad del sistema. Hace dos meses que presentábamos un proyecto. Hoy comparecemos para explicar cómo se refuerza", ha subrayado el conseller, que ha agradecido a ERC y Comuns su predisposición para aprobar el proyecto.

En este sentido, y en referencia a ambos grupos, Espadaler ha calificado las cuentas catalanas como un "salto adelante" en ámbitos como el progreso social, la cohesión territorial, el autogobierno o la defensa del catalán.

DIGITALIZACIÓN DEL ÁMBITO PENAL

Del total, 82 millones irán al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (+34,2%), 7,3 millones al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) (+17,4%) y 2,7 millones al Memorial (+26,9%), entre otros.

El departamento también prevé destinar 12,45 millones de euros a la digitalización del ámbito penal, de las oficinas de justicia y de los atestados telemáticos, y en cuanto a infraestructuras, se estima en 230,7 millones de euros la construcción del Fòrum de la Justicia de Tarragona, el nuevo edificio judicial de Martorell (Barcelona), la Audiencia de Barcelona y el nuevo edificio de Santa Coloma de Farners (Girona).

EJECUCIÓN PENAL

Con el objetivo de que las prisiones sean "espacios seguros y de convivencia", prevé dedicar 10,4 millones al relanzamiento del CIRE, 11,5 millones a programas de medidas penales alternativas, 9,2 millones a la mejora en la atención a personas vulnerables en ejecución penal y 2,3 a sistemas de inhibición de drones y telefonía en varios centros penitenciarios.

En cuanto a infraestructuras, se estima en 241,8 millones el coste para la finalización de las obras del Centro Abierto de la Zona Franca de Barcelona, la construcción del Centre Penitenciari de Dones, también en la Zona Franca, y dos nuevos módulos en Mas d'Enric (Tarragona), entre otras intervenciones.

También se destinarán 109,5 millones a rehabilitar y mejorar prisiones como la de Brians 1 (Barcelona), Quatre Camins (Barcelona) y Ponent (Lleida) y 17,2 millones a centros de justicia juvenil.

GRUPOS

Por parte de Junts, Ariadna Oroz ha considerado que es un presupuesto "dependiente", unas cuentas que necesita el PSC para salvar y alargar la legislatura, si bien ha alertado que lo que Catalunya es liderazgo, autoestima y ambición nacional para hacer avanzar al país.

Anna Balsera (ERC) ha puesto en valor los dos acuerdos alcanzados con el Govern: la creación de 181 nuevas plazas para jueces, así como la formación en perspectiva de género y violencia machista e infancia para trabajadores de la Administración de Justicia y ejecución penal, que será necesaria para evitar casos de violencia institucional, según ella.

El diputado Pere Lluís Huguet (PP) ha lamentado que con estas cuentas "no se descongestionará la justicia" y ha recordado que hay un reto presente con la Ley de Eficiencia, que considera mejorable: "El día que gobernemos la mejoraremos".

Rafael Villafranca (Vox) ha criticado a Espadaler al afirmar que las prioridades del Govern han dado la espalda a los problemas reales de los catalanes en el ámbito de justicia, como el desequilibrio entre jueces y funcionarios, así como "agravio comparativo salarial" en funcionarios en Catalunya respecto a otros lugares.

Andrés Garcia Berrio, diputado de Comuns, ha valorado que, tras diálogo y colaboración, se ha alcanzado un acuerdo para mejorar el sistema de justicia, pero ha recordado que es necesario ir ampliando el personal de la Administración para dar respuesta al incremento de jueces.

El diputado de la Cup, Xavier Pellicer, ha dicho que el proyecto no responde a las necesidades de Catalunya, sino a una cuestión de calendario y en el "peor momento" para hacerlo, en un contexto de protestas de docentes y de infiltraciones de Mossos en asambleas, ha dicho.

Lídia Ferrer (PSC) ha concluido que tras cada línea y programa de las cuentas de Justicia hay una propuesta de justicia "más accesible, humana y útil" que también tiene en cuenta el catalán en este ámbito, así como la mirada feminista de las partidas del Departament.

RÉPLICA DE ESPADALER

En el turno de réplica, Espadaler ha dicho que estos Presupuestos "permiten caminar" en reformas que no son sencillas, que se deben perfeccionar, si bien las cuentas permitirán acelerar en perspectiva tecnológica, así como en recursos humanos y otros ámbitos.

Finalmente, respecto al incremento de personal de la Administración, ha recordado que ya están presupuestadas las 300 plazas de personal y en cuanto a la Ley de Memoria Democrática ha afirmado que pronto "verá la luz".