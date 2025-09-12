España lidera el crecimiento de Europa en matriculaciones de vehículos eléctricos, según OBS

Archivo - Un coche eléctrico cargándose en un punto de carga público de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Por primera vez, se matriculan más coches 100% eléctricos que diésel

España lideró entre enero y junio de este año el crecimiento de Europa tanto en matriculación de vehículos eléctricos como en despliegue de infraestructura de recarga, aunque registra un descenso en fabricación, según el V Informe sobre Movilidad Eléctrica elaborado por OBS Business School.

Dirigido por la profesora y directora de Desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible May López, el estudio también revela que se han matriculado por primera vez más coches 100% eléctricos que diésel en el país.

De acuerdo con el informe, esta apuesta por la movilidad eléctrica ya genera impactos positivos en el ámbito medioambiental en España, donde se han reducido las emisiones totales de GEI (-7,64%) y las del transporte (-3%), a pesar de que este sector sigue siendo el mayor emisor.

Sobre la infraestructura de recarga, May López ha insistido en que esta debe seguir evolucionando: "Si bien España se posiciona como el país europeo con la mejor ratio de capacidad de carga por vehículo eléctrico con 5,7 KW/VE (+307%), es necesario garantizar la accesibilidad a vehículos pesados".

Según OBS, se espera que en 2030 uno de cada cinco coches que circulen por las carreteras europeas sea eléctrico, aunque la velocidad de esta evolución "dependerá de la incertidumbre geopolítica y los cambios normativos, como muestra el impacto de los nuevos aranceles a los esquemas de subsidios".

CRECIMIENTO MUNDIAL

La movilidad eléctrica crece en el mundo a un ritmo de doble dígito (+29%), impulsado especialmente por el mercado chino (66% de las matriculaciones) y por Europa (22%).

En el primer semestre de este año, se vendieron más de 9 millones de unidades (se prevén 20 millones a finales de año), lo que supone que uno de cada cinco coches nuevos ya es eléctrico.

Esto es una cuota de mercado del 20% y 58 millones de coches eléctricos en circulación en el mundo.

HÍBRIDOS ENCHUFABLES

Se observa una apuesta mayor por los modelos PHEV (híbridos enchufables), tanto en China como en la UE y España, que OBS vincula a una estrategia de los fabricantes para evitar los aranceles a los que están sujetos los BEV (vehículos eléctricos).

En el ámbito de la cadena de suministro, mientras que la UE sólo produce el 7% de las baterías a nivel mundial, China concentra el 90% del refinado de tierras raras y dos tercios del procesado de minerales críticos, y consolida así su dominio en las fases más estratégicas del sector.

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

El informe también sostiene que España y Brasil se han posicionado como los países de referencia en el despliegue de infraestructura de recarga.

En concreto, España ha alcanzado los 47.519 puntos en el primer semestre del año y han aumentado especialmente los de alta potencia.

Sin embargo, uno de cada cinco puntos públicos no funciona porque está pendiente de conexión a la red, con plazos que triplican a los de otros países europeos y llegan a alcanzar a veces hasta los tres años, "una burocracia y falta de transparencia que suponen más de 114 millones en pérdidas y el incumplimiento de los objetivos".