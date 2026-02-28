La estación de buses de Lleida comenzará a operar el lunes "de manera progresiva"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Sílvia Panque, durante la inauguración este sádado de la estación de autobuses en Lleida - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de autobuses de Lleida comenzará a operar este lunes "de manera progresiva", con un 33% de las líneas activas, y que se irán ampliando gradualmente hasta la capacidad máxima.

Así lo ha confirmado este sábado la consellera del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante el acto de inauguración de la infraestructura, que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

"La estación de Lleida hasta ahora se había vinculado con cierta idea obsoleta de movilidad, una estación alejada del centro ferroviario, desconectada también de la realidad metropolitana y del territorio. Hoy esto cambia definitivamente", ha dicho Paneque durante su intervención.

La instalación ha contado con una inversión de 40 millones de euros provenientes de financiación europea, y cuenta con 28 andanas, 12.500 metros cuadrados "accesibles" y capacidad para acoger a 1,4 millones de pasajeros anualmente.

Paneque ha defendido que la estación es un ejemplo de que el Govern "hace aquello que dice", y puesto en valor el transporte público como un activo para ganar competitividad y aportar seguridad a la ciudadanía.

VIVIENDA, MOVILIDAD Y SEGURIDAD

El presidente de la Generalitat, por su parte, ha destacado que son tres políticas las que ocupan las preocupaciones de los ciudadanos y del Govern, que son la vivienda, movilidad y seguridad, que ha conectado entre sí.

"Esta es una infraestructura de movilidad, que tiene que ver también con la vivienda. Si tenemos una buena movilidad, aumentaremos el radio en el que la gente puede vivir para ir a trabajar", ha ejemplificado Illa.

PRESUPUESTOS

El presidente de la Generalitat también ha afirmado que la obra ha sido posible gracias a los presupuestos, por lo que ha defendido que "Catalunya necesita unos presupuestos para ir hacia adelante".

Larrosa, por su parte, ha afirmado que Lleida es una ciudad que "apuesta" por la sostenibilidad, la intermodalidad y la cohesión urbana, y que la estación es una parada dentro del proceso de transformación y prosperidad de la ciudad.