Esteller (PP) ve corresponsable a Junts del estado de las infraestructuras y critica a Comuns y CUP

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament Àngels Esteller ha considerado este martes que Junts es corresponsable de la situación actual de las infraestructuras en Catalunya y ha criticado también la "parálisis" sufrida en este ámbito por parte de Comuns y CUP.

En su intervención en el pleno monográfico en la Cámara sobre infraestructuras, ha cuestionado que Junts recrimine la desinversión en este ámbito cuando "la antigua Convergència, que gobernó durante 30 años, utilizó siempre las infraestructuras en clave de poder", al constatar que la influencia que tuvieron en gobiernos del Estado.

"Son corresponsables de la situación de las infraestructuras. Y también en Catalunya, también hemos sufrido una gran parálisis fruto de todos los gobiernos de la extrema izquierda más radical, que frenan las infraestructuras que impiden que se puedan construir", ha subrayado Esteller, que también ha advertido del bloqueo impuesto en el territorio por muchos alcaldes con el argumento de preservar el medio ambiente.

Por ello, ha reclamado un cambio radical de las políticas en Catalunya en relación a las infraestructuras y generar un clima que favorezca su ejecución: "Nos tenemos que poner de acuerdo. Porque, muchas veces, el no a todo de muchos años, hace que cuando no se invierte hay quejas de porqué no se invierte, y cuando se quiere invertir se paraliza y se boicotean infraestructuras".

Tras poner como ejemplo la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la B-40, ha pedido a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, un plan con mecanismos que permitan ejecutar infraestructuras a corto, medio y largo plazo, destacando que esto requerirá un acuerdo para que no se paralice su tramitación, un pacto también con los ayuntamientos y con la sociedad.