Esther Niubó se reincorporará el martes a Educació tras 2 meses de baja por motivos de salud

Imagen de archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, se reincorporará el martes al trabajo, tras la Semana Santa, después de dos meses de baja por motivos de salud, informan fuentes del departamento a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este jueves, Niubó regresará a sus funciones el martes 7 de abril y participará en el Consell Executiu de ese mismo día.

Durante este tiempo, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido las funciones de Niubó, 2 meses que han estado marcados por la manifestación y huelga de los docentes de la pública que reclaman mejoras en sus condiciones laborales y salariales, así como las reivindicaciones del sector de la concertada.