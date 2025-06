Estrada (CUP) cree que el TC avalará la amnistía porque sirvió para "cerrar en falso" el 'procés'

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha considerado este miércoles que un futuro aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía se explicaría porque fue una norma que sirvió "para cerrar en falso" el 'procés', que es lo que verdaderamente puso en jaque al Estado español, en sus palabras.

"No ha terminado con la represión y no ha resuelto nuestro conflicto político, que es el que desató toda la represión. Es una ley de punto y final, en el sentido de que no va asociada al reconocimiento de nuestro derecho a la autodeterminación. Y es por este motivo que el TC la avala", ha dicho, en declaraciones difundidas por el partido.

A su juicio, la amnistía "no representa ni representará ningún peligro" para España porque ha sido textualmente indispensable para pacificar el conflicto nacional.

Ha reconocido el valor de la norma "para aligerar el sufrimiento de muchos represaliados", pero ha asegurado que mucha gente se quedó fuera del ámbito de aplicación de la ley.

"Es una ley a la que los policías les resulta muy fácil acogerse, pero que, en cambio, para los independentistas hay muchos obstáculos", ha valorado.