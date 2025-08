Estudiantes de UIC Barcelona proponen enfoques experimentales para la arquitectura en sus TFG

Invierten los métodos de proyección tradicionales para expandir su capacidad creativa

Estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture han presentado sus propuestas para repensar la arquitectura desde enfoques experimentales, sensoriales y multidisciplinares, en el marco de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG).

Bajo el lema 'A New Vision for creativity. Reimagining the Process of Architectural Design', un total de 26 proyectos exploran nuevas formas de proceso creativo como "motor" del diseño arquitectónico, informa la UIC en un comunicado de este lunes.

Los estudiantes han invertido los métodos de proyección tradicionales para expandir su capacidad creativa y "alcanzar nuevas narrativas arquitectónicas con una fuerte carga conceptual".

ANÁLISIS CULTURAL Y SOCIAL

El director de UIC Barcelona School of Architecture, Víctor Echarri, ha asegurado que se trata de un ejercicio "profundo" de análisis cultural y social de contextos muy diversos.

"Los alumnos han sabido identificar los signos de identidad propios de los lugares donde han trabajado, descubriendo necesidades, usos y formas de habitar únicas", explica Echarri.

El programa se ha estructurado en tres talleres diferenciados: uno enfocado en la investigación académica, otro en la creatividad del proceso y la construcción de relatos, y un tercero con una perspectiva más profesionalizadora, sin renunciar a la dimensión creativa.

Entre las temáticas abordadas, destacan la sostenibilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética, la industrialización y la innovación en materiales.

En el marco de la presentación de los TFG, celebrada entre el 23 y el 25 de julio, se otorgaron los Premios Rockwool de Sostenibilidad; los Premios Schindler España de Accesibilidad, y los Premios Daikin-Schneider Electric de Instalaciones.

PREMIOS ROCKWOOL Y DAIKIN - SCHNEIDER

El ganador de los Premios Rockwool de Sostenibilidad ha sido 'Cánticos de Wapi' de la estudiante Ignacia Meza, una propuesta de centro experiencial en la costa de Chile que reinventa la arquitectura vernácula indígena inspirándose en el viento y la música de la ocarina.

El segundo premio ha sido para el proyecto 'Quatre camins', del estudiante David Gala, por su propuesta de recuperación de un centro comercial en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat.

El Premio TFG Daikin - Schneider Electric de Instalaciones en Arquitectura ha distinguido al proyecto 'Written in Transition', de la estudiante Malgorzata Olejnigzak, que plantea una arquitectura inspirada en el ritmo musical de una batería, con espacios flexibles y una integración técnica y estética innovadora de las instalaciones.

PREMIOS SCHINDLER

Los Premios Schindler de Arquitectura a la Accesibilidad 2025 han reconocido con el primer premio el proyecti 'Sunet - una experiencia para todos', de Alin-Matei Birisan, que transforma un espacio del distrito de Ciutat Vella de Barcelona en un lugar "inclusivo y accesible", combinando anfiteatro, puente peatonal y zonas de descanso con un diseño universal.

El segundo premio se ha otorgado a Diya Choudhary por su proyecto 'Libertine Pavilion', mientras Almudena Martínez ha ganado el tercer premio con su proyecto 'Brisas del trópico'.