Un estudio consolida la inmunoterapia como estándar en cáncer de mama triple negativo localizado

El director del International Breast Cancer Center de Barcelona (IBCC-Pangaea Oncology) y director científico del IOB Madrid, Javier Cortés. - IBCC-PANGAEA ONCOLOGY

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio internacional Keynote-522 ha confirmado que la inmunoterapia debe ser el tratamiento estándar en cáncer de mama triple negativo localizado y de alto riesgo.

El director del International Breast Cancer Center de Barcelona (IBCC-Pangaea Oncology) y director científico del IOB Madrid, Javier Cortés, que es coautor del estudio, ha presentado los resultados en el Congreso Americano de Oncología Médica (ASCO) en Chicago (Estados Unidos), informa Pangaea Oncology en un comunicado.

El trabajo, analizando a 1.174 pacientes durante 8 años, ha mostrado una "mejora significativa" de la supervivencia global en pacientes que recibieron inmunoterapia, pembrolizumab y quimioterapia (QT) antes de la cirugía, seguida de pembrolizumab, frente a las tratadas solo con QT previa a la cirugía.

El 85,1% de pacientes tratadas con pembrolizumab y QT siguen vivas casi 8 años después, y presentan una supervivencia libre de eventos clínicos del 78%, unas cifras que en pacientes que recibieron placebo y QT son del 77,2% y del 70%, respectivamente.

En cuanto a la seguridad, los efectos adversos observados fueron "consistentes" con los perfiles de seguridad que ya se habían visto antes para pembrolizumab y QT.

UN NUEVO ESTÁNDAR

Cortés ha explicado que no administrar este tratamiento, a la luz de los resultados del estudio, "es cuestionable", aunque tanto en España como en otros países todavía hay muchos oncólogos que no la pautan.

"Los resultados son impresionantes porque con los datos definitivos lo habitual es ver menos beneficio que en los preliminares. Sin embargo, tras el seguimiento a estas pacientes vemos que la ventaja de la inmunoterapia no solo se mantiene, sino que se amplía", ha explicado el oncólogo.