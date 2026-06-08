Un estudio explora el drenaje linfático para mejorar síntomas en Alzheimer leve

Responsables del hospital durante la rueda de prensa - EUROPA PRESS

Se centra en la seguridad de la técnica en pacientes con esa enfermedad

BADALONA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

Un estudio impulsado por el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) explorará la derivación linfáticovenosa cervical en pacientes como terapia para Alzheimer en fase leve, evaluando su seguridad y su potencial para frenar los síntomas y mejorar la función cerebral.

Así lo han explicado los responsables del Germans Trias en una rueda de prensa de este lunes, en la que el gerente del hospital, Josep Maria Mòdol, ha apuntado que la investigación podría llegar a "cuestionar los límites de la medicina actual", pese a no contar todavía con resultados.

La hipótesis es que la mejora del drenaje linfático puede contribuir a reducir la acumulación de beta amiloide y proteína tau, asociadas al deterioro cognitivo en Alzheimer, en tanto que la conexión entre sistema linfático y ganglios linfáticos cervicales es una "vía directa" para la eliminación del líquido cefalorraquídeo y los residuos del cerebro.

EL ENSAYO

El ensayo, de fase I, seguirá durante un mínimo de 12 meses a un total de 10 pacientes del Hospital Germans Trias, de los cuales 2 ya han sido intervenidos y otros 2 ya están identificados como candidatos.

El perfil de los candidatos son enfermos de Alzheimer en fases iniciales, pero que tengan biomarcadores suficientes como para indicar que seguro que tienen la enfermedad, y que no tengan comorbilidades con otras enfermedades para evitar riesgos y complicaciones graves.

El neurólogo Pau Pastor ha apuntado que se trata de un estudio piloto, centrado en la seguridad, comparando la carga de proteínas tóxicas antes y después de la cirugía, y después también evaluará a los enfermos cognitivamente, conductualmente y a nivel de funcionalidad, si bien apunta que esto es un objetivo, de momento, secundario: "Lo primero es la seguridad".

La situación "ideal" sería que esta técnica permitiera reducir la degeneración, frenando el progreso de la enfermedad, aunque eso deberán confirmarlo futuros estudios, señala Pastor.

LA INTERVENCIÓN

La jefa del servicio de Cirugía Plástica del centro, Carmen Higueras, ha explicado que la técnica, que ya se usa habitualmente para tratar linfedema, consiste en establecer una conexión entre vasos linfáticos y pequeñas venas del cuello para redirigir el flujo linfático hasta el sistema venoso para facilitar el drenaje.

Se trata de una intervención poco invasiva, con una duración de 3 horas y que requiere 24 horas de ingreso, pese a ser "compleja" a nivel técnica.

La técnica ya se ha usado para tratar Alzheimer en China, con resultados preliminares "prometedores", con mejoras en parámetros cognitivos y biomarcadores, si bien dichos estudios tenían seguimientos cortos o falta de diseño randomizado.

En abril de 2026, están en marcha un total de 21 estudios clínicos en marcha, en países como Corea del Sur, Singapur y Taiwán, además del de Germans Trias.

TESTIMONIO

En la rueda ha intervenido María Antonio Puente, mujer de uno de los pacientes ya tratados, Antonio Reyes, y ha explicado que han notado una mejora funcional 3 meses después de la intervención.

Ha asegurado que antes no se le entendía al hablar, y ahora sí, y que habla por teléfono con la familia, así como ha vuelto a ser capaz de escribir su nombre, aunque poco a poco: "Hemos notado alguna diferencia, sí", ha afirmado Puente.