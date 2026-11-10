Un estudio identifica "nuevas claves" para personalizar terapia en cáncer de próstata metastásico

Archivo - El equipo del Vhio a cargo del estudio. - VHIO - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) ha identificado "nuevas claves" que pueden usarse para personalizar el tratamiento del cáncer de próstata metastásico.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Medicine', indica que el tratamiento de este tipo de tumores con inhibidores de PARP debe guiarse por biomarcadores "para maximizar el beneficio para los pacientes", informa el Vhio en un comunicado de este martes.

Se trata de un ensayo clínico académico de fase 2, llamado ZZ-First, que ha analizado la combinación de talazoparib más enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata metastásico de alta carga tumoral que no habían recibido previamente tratamiento hormonal.

La investigación incluyó a 54 pacientes, 37 de los cuales fueron tratados con ezalutamida y talazoparib, y 17 con enzalutamida en monoterapia.

RESULTADOS

Los pacientes tratados con la combinación experimental alcanzaron una supervivencia libre de progresión radiográfica --el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta que la progresión del tumor se detecta en imagen médica-- de 45,3 meses, frente a los 31,1 meses en pacientes tratados con monoterapia.

Además, el tiempo hasta la progresión del PSA --biomarcador de cáncer de próstata en sangre-- y hasta el desarrollo de resistencia a la castración también fue más prolongado en los pacientes tratados con la nueva combinación.

ALINEADO CON OTROS ENSAYOS

Los resultados se alinean con datos más amplios de otro ensayo de fase 3, que muestran que el beneficio de las combinaciones de inhibidores del receptor de andrógenos e inhibidores de PARP es "claramente mayor" en pacientes cuyos tumores tienen alteraciones en genes de reparación del ADN.

Eso refuerza la importancia de implementar el testeo de biomarcadores que permitan seleccionar mejor a los pacientes que pueden beneficiarse de estas estrategias, especialmente en fases más tempranas de la enfermedad.