Un estudio identifica los principales factores asociados al uso de pornografía entre adolescentes

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha identificado que los principales factores asociados al uso de pornografía entre adolescentes son el uso problemático de Internet, el consumo de cannabis y alcohol, el conflicto familiar y algunas conductas sexuales de riesgo.

Publicado en 'Computation', se ha realizado a partir de la encuesta ESTUDES 2023 y ha trabajado con una muestra de 33.543 adolescentes para determinar qué variables personales, familiares, digitales y conductuales contribuyen más a predecir si un adolescente declara haber visto o utilizado pornografía en los 30 días anteriores.

Combina la regresión logística --una técnica estadística convencional-- con tres modelos de aprendizaje automático --XGBoost, LightGBM y CatBoost-- y técnicas de IA explicable, y todas estas herramientas permiten detectar relaciones complejas entre variables y conocer qué peso tiene cada una en las predicciones.

FACTORES CON MAYOR RIESGO

Según los resultados, el sexo es, "con diferencia", la variable que más pesa en las predicciones, con una probabilidad de uso de pornografía más elevada entre los chicos, y la edad también está asociada, pero tiene una importancia predictiva menor.

Después del sexo, el factor más relevante es el uso problemático de Internet, que incluye dificultades para dejar de estar conectado, dormir menos por estar en línea, descuidar obligaciones o utilizar Internet para escapar de preocupaciones o emociones negativas: los investigadores puntualizan que este indicador "no equivale a un diagnóstico clínico de adicción a Internet".

El consumo de cannabis y alcohol y el conflicto familiar son otros factores, así como algunas conductas sexuales de riesgo --como haber mantenido relaciones sin preservativo o haber tenido una relación sexual de la que el adolescente se arrepintiera al día siguiente--.

NO ES UN "FENÓMENO DESCONECTADO"

También se detectan diferencias entre chicos y chicas: entre los chicos, el consumo de alcohol es el predictor más importante una vez excluido el sexo del análisis, y entre las chicas lo es el uso problemático de Internet.

Los investigadores señalan que la pornografía "no debería abordarse como un fenómeno desconectado del resto de dimensiones de la vida adolescente", ya que forma parte de un ecosistema más amplio de prácticas digitales, relaciones familiares, consumo de sustancias y educación sexual.