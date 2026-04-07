Eurecat aboga por la IA y la robótica para una salud "más preventiva, equitativa y personalizada"

Detalle del proyecto Deep Lung para el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial aplicada a las imágenes de Tomografía Computarizada para detectar precozmente el cáncer de pulmón - EURECAT

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Tecnologías de la Salud del centro tecnológico Eurecat, Gelip Miralles, ha destacado el potencial de la Inteligencia Artificial (IA), la ciencia de datos, los sensores, la robótica y la salud digital para una salud "más preventiva, equitativa y personalizada".

En un comunicado este martes, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, pone de relieve que la incorporación de herramientas de IA en el ámbito sanitario "ya está permitiendo automatizar tareas complejas, apoyar a la decisión clínica y avanzar hacia diagnósticos más precoces, rápidos y ajustados".

"Esta evolución tecnológica contribuye también a reducir incertidumbres, minimizar errores y liberar tiempo de los profesionales para que lo puedan dedicar a la atención de más valor humano", añade.

El director de la Unidad de Salud Digital de Eurecat, David Marí, destaca que la IA se tiene que concebir como una herramienta de apoyo clínico "que ayuda a los profesionales a tomar mejores decisiones, favorece diagnósticos más precoces y equitativos y puede contribuir a ofrecer tratamientos más ajustados a cada paciente".

Según los expertos de Eurecat, este potencial es "especialmente relevante en un contexto global marcado por la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios", ya que en entornos con escasez de profesionales o de infraestructuras, los sistemas basados en IA pueden facilitar servicios especializados, ampliar la capacidad diagnóstica y contribuir al seguimiento y educación de los pacientes.

QUE LOS SISTEMAS DE SALUD "SEAN MÁS HUMANOS"

"No trabajamos solo para hacer máquinas más inteligentes, sino para transformar los sistemas de salud para que sean más humanos, más justos y más accesibles", expone Miralles, que cree que la adopción de la IA en salud exige garantías en materia de calidad y seguridad de los datos, validación clínica y control de los sesgos.

Marí remarca que las soluciones se tienen que adaptar a las características de cada población y de cada sistema asistencial y no limitarse a exportar modelos estándares: "Para que la IA aporte valor real en salud hay que trabajar con datos diversos, seguros y representativos, validar las soluciones con rigor y asegurar que la tecnología refuerza la equidad en lugar de ampliar desigualdades".

En este ámbito, Eurecat impulsa proyectos de salud digital con un "componente transversal" de análisis de datos e IA, desde sistemas de criba por imagen médica hasta herramientas de prevención y recomendación para promover hábitos saludables o mejorar la preparación de pacientes antes de una cirugía.