Eurecat coordina la nueva plataforma europea EmerGO para eliminar contaminantes en la industria

Laboratorio de Eurecat - EURECAT

Prevé reducciones de entre el 40 y el 80% de toxicidad en las plantas piloto BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eurecat coordina el consorcio europeo EmerGO, que creará una plataforma europea para identificar, monitorizar y reducir los contaminantes persistentes y emergentes (PEP) en la industria alimentaria y de bebidas, que se liberan durante la producción y, sobre todo, los procesos de limpieza, informa el centro tecnológico en un comunicado este miércoles.

Las operaciones de limpieza son el proceso que más agua consume en una fábrica de alimentos y bebidas, hasta el 70 por ciento de su demanda, y la principal vía de entrada de contaminantes al agua; muchos de ellos sobreviven a los tratamientos convencionales y se acumulan en los ríos y en los suelos, con consecuencias para la biodiversidad y la salud, explica Eurecat.

El proyecto combinará sensores multimodales y modelos de inteligencia artificial para detectar los contaminantes en tiempo real, junto con tecnologías de tratamiento circular, y las soluciones se validarán en condiciones industriales reales en tres sectores clave como el cárnico, los zumos de fruta y la confitería.

Con un presupuesto de cerca de 6,8 millones de euros del programa Horizon Europe y la participación de 18 socios de 10 países, el consorcio prevé lograr reducciones de entre el 40 y el 80% de los contaminantes en las plantas piloto donde se validarán las innovaciones.

La iniciativa busca también obtener una eficiencia de eliminación superior al 75%, así como reutilizar más del 50 por ciento del agua tratada y recuperar más del 30 por ciento de sales y reactivos.

"EFECTO CÓCTEL"

Una de las claves científicas del proyecto "es el llamado 'efecto cóctel", explica la investigadora principal del proyecto, Andrea Naves, de la Unidad de Agua, Aire y Suelos de Eurecat, es decir, la exposición simultánea a varios contaminantes, que mezclados pueden amplificar su impacto ambiental y sobre la salud.

Las soluciones desarrolladas en el proyecto aspiran a orientar las futuras normas europeas que regulan la contaminación del sector e incluirán herramientas de transparencia para los consumidores.

"Queremos que EmerGO tenga un impacto real con tecnologías para la industria, conocimiento para los reguladores e información clara para los consumidores", asegura el coordinador del proyecto en Eurecat, Óscar Rodríguez.

El proyecto EmerGO incluye centros de investigación (KWB, Abertay University, Universidad Agrícola de Atenas, KICT, Helmholtz UFZ y Sciensano), empresas tecnológicas (IRIS Technology, Nijhuis Water Technology, CESCO y QSAR Lab), entidades de divulgación y clústeres (Office International de l'Eau, EUFIC, EIT Food y el clúster catalán INNOVACC) y las empresas que acogerán las tres plantas piloto: Casademont (carne), Cold Pressok (zumos de fruta) y Jotis (confitería).