Eurecat crea una plataforma de telerehabilitación para un seguimiento personalizado de pacientes

La plataforma cuenta con sistemas para profesionales, pacientes y desarrolladores. - EURECAT

Ya se está probando en fase piloto en España, Irlanda y Portugal

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha desarrollado, en colaboración con la pyme catalana Doole Health, una plataforma avanzada de telerehabilitación que permite que los pacientes puedan continuar los tratamientos desde casa y mantener el contacto con los equipos médicos para un seguimiento "personalizado, efectivo y continuo".

La plataforma, bajo el nombre de Rehabilify, ha contado con la participación del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) como 'expertise' clínico y en el ámbito de la telemedicina, informa Eurecat en un comunicado de este jueves.

Rehabilify ya se está empezando a probar en fase piloto en tres centros hospitalarios de España, Irlanda y Portugal, y está previsto que se empiece a comercializar a partir de enero de 2026.

INTERACCIÓN DIGITAL

Su finalidad es "mejorar la cura de los pacientes y dotar de más herramientas a los profesionales sanitarios mediante la interacción digital".

Lo hace a partir de un sistema de gestión de datos para profesionales, una aplicación móvil para pacientes y un entorno para desarrolladores de terceros, que ofrece un ecosistema "abierto, escalable e interoperable".

El director de Digital Health de Eurecat, David Marí, ha explicado que "el gran elemento distintivo" de Rehabilify es la flexibilidad en la agregación de soluciones de rehabilitación, que se gestionan a través de una plataforma única.

El proyecto ha contado con la financiación del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, en el marco de un proceso de compra pública precomercial (PCP).

INNOVACIÓN "DIFERENCIAL"

El director de Tecnologías de Salud de Eurecat, Felip Miralles, ha apuntado que colaboraciones con empresas de salud como Doole Health en iniciativas como esta ejemplifica la Eurecat para impulsar una innovación tecnológica "diferencial, orientada a resultados y con impacto real".

El director general de Doole Health, José Maria Ruíz, ha señalado como la empresa apuesta por un modelo "abierto e interoperable" que acelera la incorporación de servicios digitales.