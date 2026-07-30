Eurecat y Denvelops, premio Delta de Oro por un diseño que da sombra estacional a espacios urbanos

Pérgola que da sombra estacional a espacios urbanos - EURECAT

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat y la empresa de fachadas y pérgolas Denvelops han sido galardonados con el premio Delta de Oro en la categoría de Equipamiento Exterior por el desarrollo de una nueva solución de pérgola estacional para los espacios urbanos.

La innovación, desarrollada en el marco del reto urbano 'Oasis. Sombra para todos' liderado por Barcelona Innova (Bithabitat), genera sombra estacional "con texturas y movimientos dinámicos, y el uso de piezas móviles hace posible reducir las cargas de viento", informa Eurecat en un comunicado este jueves.

El jurado ha distinguido al proyecto "por transformar la inspiración en las tradicionales banderolas en una solución urbana elegante que integra identidad, movimiento e ingeniería para crear una experiencia de sombra adaptable y visualmente rica".

La directora de la Unidad de Innovación de Producto y Simulación Multifísica de Eurecat, Irene Ràfols, ha afirmado que la solución es un "caso de éxito de la innovación tecnológica al servicio de las necesidades de las empresas y de la gente, integrando las capacidades de Eurecat en el desarrollo de nuevos productos para aportar mejoras en la vida de las personas y en la salud del planeta".

Por su parte, el ceo de Denvelops, Jaume Colom, ha remarcado que "es fantástico poder acceder a la excelencia de Eurecat al desarrollar nuevos retos y productos".

INNOVACIÓN

Eurecat ha enmarcado la innovación en su estrategia para "aportar soluciones que den respuesta a los retos de la mitigación y la adaptación al cambio climático y apoyen a las empresas y a la sociedad para avanzar en la calidad ambiental y la resiliencia climática".

Ha añadido que innovan desde el diseño hasta el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio y tecnologías avanzadas "para garantizar la gestión circular de los recursos, la restauración medioambiental y la biodiversidad, así como para acelerar la descarbonización de los procesos industriales y reducir la huella ecológica".