Eurecat se incorpora al Foro Consultivo sobre la Ley de Inteligencia Artificial de la CE

Archivo - Un hombre trabajando en Eurecat en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurecat se ha incorporado al Foro Consultivo sobre la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), creado por la Comisión Europea para proporcionar conocimientos técnicos y asesorar a la Oficina Europea de la IA y el Consejo de IA en la implementación y aplicación de la normativa.

La función del Foro es aportar conocimiento especializado sobre los retos prácticos de aplicar esta ley, además de emitir recomendaciones para garantizar una regulación justa y equitativa, informa Eurecat en un comunicado este jueves.

La directora del Área de Tecnologías Digitales de Eurecat, Lali Soler (que representará al centro tecnológico en el Foro) ha dicho que Eurecat aportará su visión y asesoramiento técnico a este órgano consultivo oficial europeo, "tanto en la aplicación de la IA como en la evaluación de los desafíos que implica desde el punto de vista ético".

CATALIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Eurecat ha desplegado más de 500 proyectos en IA (tanto con grandes corporaciones como con pymes) que han contribuido a catalizar la transformación digital del tejido empresarial, desde la optimización y la mejora de los procesos industriales y la personalización de productos hasta servicios relacionados con la ciberseguridad, la robótica, la predicción de riesgos, la eficiencia y la sostenibilidad.

También ha impulsado el Centro de Innovación en IA y Tecnología de Datos (Cidai), que fomenta la transferencia de conocimiento y la adopción de soluciones basadas en IA mediante la colaboración con empresas, instituciones y centros de investigación aplicada.

El Cidai sigue el modelo de los Digital Innovation Hubs establecido por la CE y se configura como un centro en red al servicio de las empresas y las instituciones.