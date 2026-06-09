Eurecat lidera nodo sectorial de Comunicación y Medios de la Factoría de IA del BSC-CNS

Archivo - Sede de Eurecat - EURECAT - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eurecat será el encargado de liderar el nodo sectorial de Comunicación y Medios de la Factoría de Inteligencia Artificial (IA) del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), informa en un comunicado este martes.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para extender las capacidades tecnológicas y científicas de esta infraestructura a sectores estratégicos de todo el territorio.

La directora del Área de Tecnologías Digitales de Eurecat, Lali Soler, ha explicado que este nodo se orientará a acompañar a empresas y entidades del ecosistema de la comunicación "en la identificación, desarrollo y aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial".

El hub deberá estudiar soluciones de IA para dar respuesta a retos clave del sector de la comunicación y los medios, como la generación y personalización de contenidos, el análisis de audiencias o la automatización de procesos, entre otros.

El objetivo es conectar a empresas, organizaciones sectoriales y agentes del ecosistema de innovación con las capacidades del BSC, y el conocimiento de Eurecat en IA, datos, tecnologías digitales y transformación empresarial.

APLICACIÓN REAL DE LA IA

El responsable del Ámbito de Conocimiento de IA y Datos de Eurecat, Daniel González, ha afirmado que el centro tecnológico "impulsará un enfoque orientado a la aplicación real de la IA en procesos, productos y servicios".

Este nodo forma parte de una red estatal de cinco nodos sectoriales impulsados por el Ministerio y articulados por el Consorcio AI4ES, que está formado por los centros tecnológicos Eurecat, ITI, CTIC, ITG y Tecnalia.

El objetivo es acelerar la adopción de la IA en sectores estratégicos como salud, energía, agricultura, finanzas y legal, y comunicación y medios.