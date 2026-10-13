Eurecat presenta soluciones avanzadas para la industria aeroespacial y aeronáutica en meetechSpain

Soporte para antenas del sector aeroespacial de Eurecat - EURECAT

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurecat prevé presentar sus soluciones "pioneras" avanzadas para la industria aeroespacial y aeronáutica en la edición 2026 de meetechSpain, el encuentro anual de los centros tecnológicos de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre en Madrid, informa en un comunicado este martes.

El centro tecnológico también mostrará sus capacidades en los campos de la inteligencia artificial, la plastrónica y la manufactura avanzada, entre otros temas.

El director de Asuntos Corporativos y Políticas Públicas de Eurecat, Joan Guasch, ha explicado que Eurecat "desarrolla proyectos de alto impacto con tecnología propia que contribuyen a impulsar el liderazgo industrial, la soberanía tecnológica y la competitividad empresarial".

El centro tecnológico ha afirmado que, en el sector aeroespacial, combina conocimiento experto en materiales y fabricación de diferentes sectores y tecnologías, con el fin de optimizar las prestaciones de los sistemas aeroespaciales junto con las empresas.

SOLUCIONES

Entre las soluciones que presentará Eurecat está el soporte de antena de satélite impreso en 3D en polímero y aluminio, que ofrece mejores prestaciones mecánicas y de ligereza.

También presentará el primer prototipo creado mediante plastrónica de un panel interior de cabina aeronáutica de servicios para los pasajeros, que integra funcionalidades en un mismo dispositivo.

Por otro lado, el centro tecnológico participará en las sesiones del encuentro, en las que abordará cómo impulsa iniciativas con el ecosistema de innovación para avanzar en autonomía industrial.