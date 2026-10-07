Eurecat y el Royal Melbourne Institute of Technology impulsan una quincena de proyectos en 5 años

Imagen del acto por el 5 aniversario de la colaboración entre Eurecat y el RMIT - EURECAT

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurecat y el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Europe han impulsado de manera conjunta una quincena de proyectos de I+D+I en ámbitos como los metales, la gestión del agua, la química, la nutricuón, las tecnologías cuánticas y la IA en los 5 años de colaboración entre ambas entidades, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

En el marco del aniversario de la colaboración entre ambos organismos, se ha celebrado un acto con representantes del RMIT, como el vicerrector y presidente de la universidad, Alec Cameron; la vicepresidenta de Relaciones Institucionales, Michelle King, y la ceo de RMIT Europe, Marta Fernández; por parte de Eurecat han asistido el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, y el director general del centro tecnológico, Xavier López.

También han acudido el director ejecutivo de Acció, Joan Romero, y empresas con presencia en Australia y Catalunya interesadas en fortalecer los vínculos entre ambos territorios.

Altamiras ha explicado que establecer colaboraciones estables con otros agentes es uno de los pilares del modelo de Eurecat, mientras que López ha defendido que la colaboración sistemática entre el centro tecnológico y la universidad "es clave para potenciar el impacto de la tecnología aplicada y la tecnología en las empresas y la sociedad".

De parte del RMIT, Cameron ha asegurado que a lo largo de los últimos 5 años, ambas organizaciones han construido una relación "fuerte y productiva".

"Desde las colaboraciones de investigación al desarrollo de nueva propiedad intelectual, incluida nuestra tecnología de fabricación aditiva patentada conjuntamente, nuestra asociación ha creado nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración con la industria", ha detallado.

Han destacado la creación de una unidad conjunta de investigación (JRU) para la Fabricación Digital de Metales, que cubre todo el proceso de la cadena de valor, y el desarrollo y patentado de una tecnología para monitorizar y hacer un control de calidad de las piezas metálicas sin necesidad de cortarla o utilizar equipos caros y especializados.