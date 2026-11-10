La ex primera ministra de Finlandia llama a invertir en el desarrollo propio europeo

La ex primera ministra de Finlandia Sanna Marin, junto al catedrático de Economía Pol Antràs - Europa Press

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Finlandia Sanna Marin ha llamado a que Europa invierta en el desarrollo propio de investigación y tecnología, que ha dicho que conllevará sostenibilidad y autoconfianza.

Lo ha dicho este lunes, durante su participación en el 14 Fòrum Femcat, que se ha celebrado en el Palau de la Música y en el que ha añadido que los europeos deben "empezar a tomarse seriamente que no pueden depender" de terceros actores, especialmente en temas estratégicos.

"Es necesario que nos enfoquemos en invertir en nuestra propia educación, desarrollo e investigación de nuevas tecnologías", ha insistido Marin, que ha subrayado que se debe reducir la dependencia de otros países, especialmente de aquellos que no son democráticos.

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de que los países pequeños se unan para "trabajar mucho más juntos", y ha añadido que los valores europeos deben ser la base de esta colaboración.

Ha explicado que no se pueden eliminar todas las dependencias, pero que es importante saber de quién se depende, por lo que es necesario que la Unión Europea sea más fuerte y que se invierta en la capacidad industrial en todos los países de la unión.

Marin ha añadido que la opción más barata no siempre es la mejor que "en tiempos de crisis, la seguridad y la autosuficiencia son más valiosas que el precio".

UCRANIA

Marin ha explicado que la guerra entre Rusia y Ucrania es una batalla de una mayor guerra de valores y ha alertado de que si Rusia sale victoriosa, "será más fuerte y tendrá más ganas de crecer", con lo que ja previsto que continuará con sus agresiones.

"La invasión rusa ha roto la idea general de paz, prosperidad y seguridad", ha lamentado, y ha añadido que ha permitido ver que Rusia no respeta la independencia de sus vecinos.

Por ello, ha dicho que es necesario que Ucrania se una tanto a la Unión Europea como a la OTAN, con el fin de frenar guerras en el futuro.

Marin ha explicado que los europeos necesitan el conocimiento y la experiencia en defensa de los ucranianos tanto como los ucranianos necesitan la ayuda de los europeos.

Ha añadido que, en la actualidad, la guerra depende de la capacidad de ambos bandos de producir recursos para el frente y mantener sus líneas, y ha alertado de que Rusia cuenta con la ventaja de que tiene una mayor población reclutable y que su presidente, Vladimir Putin, no tiene oposición interna.

"En Ucrania, el respeto por la vida humana es el mismo que en Europa", ha dicho, por lo que los esfuerzos se deben centrar en mejorar las capacidades tecnológicas de su ejército.

La ex primera ministra finlandesa ha asegurado que Rusia se está preparando para entrar en guerra con Europa y que es capaz de atacar cualquier punto y que "puede crear una gran destrucción" también en España sin un solo soldado, solo usando tecnologías como los drones.