La exposición 'Tecnologia [in]visible' reflexiona sobre la tranformación digital de los últimos 20 años

Inauguración de la exposición 'Tecnologia [in]visible' en el Palau Robert de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) y la Generalitat de Catalunya han inaugurado este viernes la exposición 'Tecnologia [in]visible', un espacio para reflexionar sobre cómo la digitalización ha transformado todas las esferas de la sociedad en los últimos 20 años, coincidiendo con el veinte aniversario del Mobile World Congress.

La exposición se podrá visitar desde el 12 de junio hasta el 27 de septiembre en el Palau Robert de Barcelona de forma gratuita y durante estos meses se celebrarán actividades abiertas a la ciudadanía como mesas de debate, charlas y talleres familiares que tratarán la relación entre tecnología y sociedad.

El acto de inauguración ha contado con la participación de la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; del ceo de GSMA, John Hoffman; de la directora general de MWCapital, Laia Corbella; del secretario de Medios de Comunicación y Difusión, Carles Escolà, y del comisario de la exposición, Genís Roca.

La exposición presenta ejemplos reales de cómo la nube, la conectividad y los datos "están transformando sectores enteros" a través de casos impulsados por MWCapital junto con varios colaboradores, y otros ejemplos significativos vinculados al ecosistema tecnológico actual.

El último tramo de la exposición plantea un ágora digital a través de testimonios reales con distintos puntos de vista, donde se comparten reflexiones sobre el impacto social, cultural y ético de la tecnología.

Roca ha explicado que esta exposición es una reflexión sobre cómo la tecnología se ha convertido en una infraestructura que mueve el mundo pero ha asegurado que esta cuestión pide un debate: "Si esta tecnología mueve el mundo, deberíamos decidir cuál es la dirección".

Ha asegurado que es falso que el futuro ya esté escrito y ha destacado que Barcelona es la ciudad donde se discute y diseña esta tecnología, por lo que ha dicho que también "liderará el debate" de cómo debe gestionarse.

ROMERO Y ESCOLÀ

Romero ha afirmado que es un orgullo para Barcelona y para Catalunya haber sumado la fuerza de las instituciones, empresas y sociedad civil para que el Mobile lleve 20 años en este territorio: "20 años de sinergias, 20 años de compartir una visión y una ambición".

Ha valorado que sin tecnología no existe innovación y ha puesto énfasis en saber utilizarla para dar respuesta a los retos actuales: "Queremos seguir siendo la sede, la capital de la tecnología y de la conectividad en el mundo".

Escolà ha añadido que encontrar espacios de pensamiento crítico "es una obligación" en momentos como los actuales, en los que el mundo cambia constantemente.

Además, Romero ha dicho que las obras de construcción del nuevo Hall 0 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona "van a buen ritmo" y terminarán a finales de año, con el objetivo de dar cobijo al crecimiento del Mobile.

HOFFMAN

Hoffman ha valorado que hace 20 años, cuando comenzó el MWC Barcelona, el 3G era de vanguardia: "Y ahora conectamos a más de 6000 millones de personas de todo el mundo a sus dispositivos".

Asimismo, ha destacado que el MWC, además de ser un éxito, forma parte del legado del territorio: "Esperamos estar contribuyendo a que las sociedades crezcan, los jóvenes aprendan y la sociedad civil se beneficie".

Además, ha celebrado estos últimos 20 años en Barcelona y, sobre todo, los próximos 20: "El futuro es prometedor. ¿Por qué cambiar? Sigamos siendo socios".

CORBELLA

Corbella ha destacado que hay una idea que atraviesa todos los proyectos de la Mobile World Capital, que es convertir el impacto del Mobile World Congress "en un legado perdure más allá del congreso", por lo que ha valorado que la exposición es justamente una oportunidad para compartir con la ciudadanía ese objetivo.

También ha afirmado que el Mobile es el "gran catalizador" que ha transformado la industria y sectores enteros y ha valorado que, este cambio de paradigma, se ha explicado al mundo desde Barcelona.