La facturación del sector catalán de la ciberseguridad alcanza los 1.764 millones, según Acció

Archivo - Fachada de la sede de Acció en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la ciberseguridad en Catalunya ha alcanzado las 607 empresas, un 9% más que en 2025, y su facturación conjunta ha crecido un 19,8% hasta los 1.764 millones de euros, según un estudio de la Agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat (Acció) y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Según el informe 'La ciberseguretat a Catalunya', el ecosistema está formado mayoritariamente por pymes (un 83,5%) y un 10,4% son empresas emergentes, ha informado este miércoles Acció en un comunicado.

Además, el 24,7% de las empresas tiene menos de 10 años de trayectoria, hecho que "evidencia la capacidad del sector para generar nueva actividad empresarial e innovación".

El 24,1% de las compañías son exportadoras y el 15% son filiales de empresas extranjeras.

SEGMENTOS DE NEGOCIO

Por segmentos de negocio, las empresas se dedican a proteger (90,6%), identificar (65,9%), detectar (43,2%), responder (38,7%) y recuperarse (26%) ante ciberataques.

Actualmente, 244 empresas del sector, un 40,2%, incorporan inteligencia artificial (IA) en sus soluciones, mientras que 43 compañías (el 7%) trabajan en tecnologías cuánticas aplicadas a la seguridad digital.

Además, 108 empresas desarrollan productos y servicios orientados a los ámbitos de la seguridad y la defensa.

CRECIMIENTO "SOSTENIDO"

El crecimiento del sector es "sostenido", pero el informe apunta a que la disponibilidad de profesionales especializados continúa siendo uno de los principales retos: la ciberseguridad es la tecnología digital más tensionada en el mercado laboral de Barcelona, con 3,53 profesionales disponibles por cada oferta de trabajo.

Se trata de "una de las disciplinas digitales más bien remuneradas", con un salario medio anual de 64.100 euros.

El estudio también destaca que Catalunya es la "séptima región de Europa" por volumen de proyectos de inversión extranjera captados en el ámbito de la ciberseguridad durante el quinquenio 2021-2025, con un total de 13 (un 62,5% más que los 5 años anteriores) y más de 250 millones de euros.