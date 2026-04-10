Feijóo alerta de que la regularización en España "exporta un problema migratorio" a toda la UE

El presidente del Prtido Popular, Alberto Núéz Feijóo (c), a su llegada al European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet, reúne a altos responsables po - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este viernes que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España "exporta un problema migratorio" a toda la Unión Europea (UE).

Lo ha dicho en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, donde ha asegurado que Europa debe abordar su realidad demográfica porque "no hay Europa sin europeos".

Feijóo ha señalado que hay socios europeos comparten con él que la solución al problema no es el "descontrol migratorio" y asegura que algún socio le ha trasladado su preocupación por la regularización que está impulsando de España.

"CONTRA EL CRITERIO COMÚN"

Ha asegurado que la regularización extraordinaria "se está adoptando contra el criterio común de Europa" y contra la voluntad expresada por la mayoría del Congreso y del Senado, y ha defendido que España y el resto de Europa decidan quién entra y en qué condiciones.

Ha abogado por tener "controles suficientes" sobre antecedentes penales y policiales y cerciorarse de que los migrantes que llegan vienen con disposición de trabajar, y ha dicho que la única manera de comprobarlo pasa porque Europa recupere el control.

LLEGADA DE FEIJÓO

A su llegada, Feijóo ha sido recibido con gritos de 'Educació pública i de qualitat' --'Educación pública y de calidad'-- por parte de un grupo de escolares que se encontraban de visita en el museo.

Al preguntarle la prensa por estos gritos, Feijóo a respondido de forma irónica: "Pregunten a la Generalitat".