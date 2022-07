Feijóo, sobre los cambios en el PSOE: "Sánchez ha vuelto a demostrar que solo le importa él"

Considera que Catalunya proyecta una imagen de "desprestigio" para ella y para España

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sentenciado, sobre los cambios en la cúpula del PSOE, que con ellos, su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha vuelto a demostrar que solo le importa él".

Lo ha dicho este sábado en la clausura del 24 Congreso Provincial del PP de Barcelona, en el que Manu Reyes ha sido reelegido presidente del partido en la provincia, y que se ha celebrado en el World Trade Center de la capital catalana bajo el lema 'Confianza' y con la participación del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

"Si cambias todo en el Gobierno, salvo al presidente del Gobierno, y el Gobierno sigue sin funcionar, ¿No será que el problema es el presidente del Gobierno?", ha ironizado Feijóo, y ha reiterado textualmente que el único 'sanchista' imprescindible para el presidente del Gobierno es él mismo.

Ha asegurado que España está siendo "el peor país de la Unión Europea" a la hora de recuperar los índices de riqueza previos a la pandemia del Covid-19, que tiene una inflación mayor que países similares y que es el que más ha incrementado su deuda pública en los últimos cuatro años.

"No es serio que el Gobierno vuelva a subir los impuestos cuando llevamos en los últimos cuatro años 24 subidas de impuestos", ha criticado, y ha afirmado que a la crisis económica y social Sánchez le ha sumado una interna de partido.

AEROPUERTO, CUARTO CINTURÓN Y AP-7

En Catalunya, Feijóo ha asegurado que percibe "una corriente de fondo favorable a la forma de entender, practicar y defender ideario político" del Partido Popular, puesto que existe un espacio social constitucionalista huérfano de proyecto político, en sus palabras.

Ha marcado como algunos de los retos de Catalunya la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la construcción del Cuarto Cinturón, abordar la afluencia de tráfico en la AP-7 y "reconectar" a Catalunya y a Barcelona con Europa.

"Empecemos trabajando para que los catalanes puedan volver a mirarse todos a los ojos", ha dicho, reduciendo las barreras burocráticas, las tasas fiscales, modernizando Catalunya.

CATALUNYA, UN "DESPRESTIGIO"

Para Feijóo, "ahora, lamentablemente, el prestigio que proyecta Catalunya en el mundo es un desprestigio para la propia Catalunya y para el conjunto de España", ha sostenido, y ha pedido plantear en las escuelas exclusivamente conocimiento y dejar la ideología para cuando acaben las clases, en sus palabras.

Ha acusado al Govern de no prioriozar lo importante, de ensimismarse en su ideología para "aislar a todo aquel que no piensa como él", de fraccionar a la sociedad y de no mirar por las libertades y la pluralidad.

Ha defendido la necesidad de hacer autocrítica, ya que la responsabilidad de este desprestigio también es de los que no han estado en el Govern, siendo la alternativa política, "incapaces de mostrar" su proyecto político.

Y ha remarcado que "los catalanes están cansados de los problemas entre los independentistas, de las divisiones, las facciones, las huidas bochornosas y las traiciones de los independentistas entre sí".

Pero ha puesto en valor los resultados del PP en las elecciones andaluzas, y ha recordado que en Catalunya vive un millón de ciudadanos andaluces y que, si bien el territorio antes se reunía con grandes líderes políticos de Europa, ahora lo hace "con extremos ideológicos" de entre los que ha mencionado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y ARAGONÈS

En este sentido, ha criticado la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por haber tratado la desjudicialización de la política: "¿Este es el problema serio de verdad?".

"No es razonable que la principal preocupación sean los asuntos que solo le importan a ellos y a sus partidos políticos", ha dicho, y ha asegurado que para que haya dicha desjudicialización es imprescindible no cometer delitos.