Feijóo defiende que las mutuas puedan dar el alta de bajas médicas en "determinadas patologías"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona) - Kike Rincón - Europa Press

TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que las mutuas puedan dar el alta de bajas médicas en "determinadas patologías" ante el absentismo laboral, que ha afirmado que es un grave problema que cuesta 30.000 millones de euros al año en España.

En un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona) este martes, Feijóo ha insistido en que "hay fraude en el absentismo por bajas" médicas y, por ello, ha abogado por que las mutuas hagan pruebas diagnósticas y puedan dar el alta.

En este sentido, ha defendido ante los empresarios que "aquellos enfermos reales no tengan una disminución de su salario por la desgracia de estar de baja" y que hay que desamparar a quien se aprovecha del sistema.

"Vamos a proteger realmente a aquellas personas que están de baja por enfermedades graves e intentar que cobren el 100% de su salario durante toda la baja", ha sostenido.

Ya en julio, en otro encuentro con empresarios vascos, Feijóo consideró que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que tildó de cáncer.