Feliu (ANC) no ve posible un referéndum y fija febrero de 2025 como horizonte para la independencia

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha asegurado este lunes que no ve posible que el Estado permita la celebración de un referéndum en Catalunya y ha fijado las próximas elecciones al Parlament, que deben celebrarse como máximo en febrero de 2025, como horizonte para la independencia

"Si se pudiera hacer un referéndum sería muy buena opción, pero no parece posible. No podemos esperar una cosa que el Estado ya ha dicho que no tiene intención de que llegue. La idea es utilizar las otras herramientas democráticas a nuestro alcance, las elecciones al Parlament", ha sostenido en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Tras mostrar su decepción por el primer año de esta legislatura al considerar que "el 52% de los votos independentistas no se reflejan", ha defendido que debe moverse ficha para salir de lo que, a su juicio, es un inmovilismo total en el ámbito independentista y en defensa de la lengua.

Así, ha acusado a ERC, Junts y CUP de no mostrar pulsión independentista y considera que depende de ellos sumarse a un proyecto que tenga este objetivo: "Actualmente, en el mundo independentista se detecta una gran decepción con estos partidos porque no parece que tengan un proyecto claro", ha dicho en otra entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

LISTA CÍVICA

Al preguntársele si mantiene la voluntad de impulsar una lista cívica independentista al margen de estos partidos, Feliu ha constatado que lo contempla la hoja de ruta de la ANC y que hay mucha gente implicada en el activismo independentista, pero que la entidad quedaría al margen.

"Estos tres partidos llamados independentistas no reflejan la voluntad de la independencia. Añadir una lista cívica por la independencia no sería una cuarta opción, sería una opción independentista"", ha defendido.

Al preguntársele por la pérdida de fuerza de la ANC, ha reconocido que en las elecciones al secretariado de la entidad ha votado menos gente, lo que ha atribuido a lo ocurrido tras el proceso independentista y con el coronavirus, pero cree que el independentismo sigue vivo: "Cuando la gente vea que hay esperanza, estará", ha dicho.

CATALÁN

Sobre el catalán en la escuela, ha explicado que desconoce los últimos redactados de los documentos en los que los partidos están trabajando tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que se imparta un 25% de castellano, pero ha señalado que desde la ANC reivindican "una defensa clara del catalán, en la línea de Plataforma per la Llengua".

"No queremos un retroceso en el tema de la inmersión y del catalán como lengua vehicular", ha recalcado Feliu, destacando que estarán atentos al resultado de la negociación para dar la respuesta que se requiera.