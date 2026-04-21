Fernández (PP) tras la investigación al jefe de gabinete de Illa: "Debería elegir mejores compañías"

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "debería elegir mejores compañías", tras conocerse que su jefe de gabinete, Eduard Rivas, está siendo investigado judicialmente por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"Koldo, Salazar, Chili y ahora esto", ha sostenido Fernández en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este martes.

Según han explicado fuentes del Govern, Illa mantiene su "plena confianza" en Rivas, quien han asegurado que ha mostrado su total disposición a colaborar en lo que sea necesario.