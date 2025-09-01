Fernández (PP) pide a Illa comparecer en el Parlament para explicar su reunión con Puigdemont

Archivo - El diputado del PP, Juan Fernández, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirma que Illa "viaja como recadero de Sánchez"

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha ha explicado que su formación ha registrado una petición de comparecencia para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Cámara catalana para que explique "el motivo, el contenido y los acuerdos alcanzados" en la reunión que mantendrá este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

En una rueda de prensa este lunes, Fernández ha criticado que Illa se reúna con Puigdemont en Bruselas, y ha asegurado que el presidente de la Ganeralitat "viaja como recadero de Sánchez".

El portavoz de los populares ha dicho que esta es la culminación de un proceso en el que "Illa ha mostrado su verdadera cara, la cara de una estafa política que ha decepcionado a todos".

"Illa es tóxico al igual que lo es Puigdemont", ha expresado Fernández, que ha asegurado textualmente que, con esta reunión, se dará un paso más en la operación para desmantelar y liquidar el estado en Catalunya.

"Mañana un hipócrita se reúne con un fugado de la justicia para mantener a Sánchez en el poder", y ha recordado que Illa declaró en 2018 que no habría amnistía.

Ha añadido que Illa "está dispuesto a humillarse contra lo que él mismo ha defendido los últimos años", lo que el portavoz del PP ha tachado de vergonzoso y una humillación del Estado a manos del independentismo.

ILLA, EL "TERCER ENVIADO DE SÁNCHEZ"

También ha afirmado que Illa es "el tercer enviado de Sánchez para rendirle pleitesía a Puigdemont", y ha apuntado que el primero fue el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el segundo fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hoy ha vuelto a quedar demostrado que el separatismo no gobierna en Catalunya, pero manda más que nunca", ha sostenido.

Fernández ha señalado que "la convivencia entre catalanes no puede pasar, en ningún caso, por mentir sistemáticamente" y, tampoco, en sus palabras, por tener a un presidente títere o por crear cortinas de humo.

"Bajo el falso pretexto de la convivencia está dispuesto a cambiar radicalmente de principios para servir a su amo", y ha señalado que con el Govern de Illa no se ha abierto ninguna nueva etapa.