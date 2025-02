El Festival Cruïlla tendrá a Gracie Abrams y Sex Pistols y hará un "homenaje" a Love of Lesbian

Se suman a los ya anunciados Alanis Morissette y Thirty Seconds to Mars

El Festival Cruïlla 2025 de Barcelona, que se celebrará del 9 al 12 de julio en el Parc del Fòrum, ha incorporado a su programación a Gracie Abrams, Sex Pistols con Frank Carter y dos conciertos de Love of Lesbian con los que se hará un "homenaje" a la banda.

En esta edición el festival cumplirá su 15 aniversario con un homenaje a Love of Lesbian, "convirtiendo a la banda en el centro de su programación con dos actuaciones en días consecutivos", ha informado la organización en un comunicado tras una rueda de prensa este jueves.

El director del festival, Jordi Herreruela, ha afirmado que Love of Lesbian y el Cruïlla han crecido en paralelo: "Más allá de la colaboración artística, nos consideramos amigos".

Además, ha dicho que el festival nunca había hecho un homenaje a un grupo catalán: "Love of Lesbian es, sin duda, el gran grupo barcelonés. Y tengo la sensación de que Barcelona tiene una asignatura pendiente con ellos".

El festival contará con más de 50 artistas y ha confirmado que se mantendrá el formato de 5 escenarios: Estrella Damm, Occident, Vueling, Vichy Catalan y Vallformosa, este último dedicado a la comedia.

ACTUACIONES

La cita arrancará el 9 de julio con la noche dedicada al público más joven, con actuaciones de Gracie Abrams, girl in red, Lia Kali, NSQK, Maria Hein, Trashi, Balma y Gavina.mp3.

La segunda noche, el 10 de julio, tocarán Sex Pistols con Frank Carter, Fermin Muguruza, St. Vincent, Seu Jorge, Goran Bregovic, Dr. Calypso, Mr. Kilombo, Sandra Monfort, Remei de Ca la Fresca y Reigbord.

El 11 de julio será el turno de Thirty Seconds to Mars --la banda liderada por Jared Leto--, el primer concierto de Love of Lesbian, y las actuaciones de Texas, Ben Harper con The Innocent Criminals, Mikel Izal, Crystal Fighters, Leon Bridges o L'Impératrice.

Por último, el 12 actuará Alanis Morissette y también será el segundo concierto de Love of Lesbian con Amics, además de los conciertos de Viva Suecia, Kaiser Chiefs, Hermanos Gutiérrez, Pau Vallvé, León Benavente o Quimi Portet, entre otros.