El Festival Grec de Barcelona cierra con casi 145.000 espectadores la edición de sus 50 años

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 50 Festival Grec de Barcelona ha cerrado con 144.714 espectadores y un 71% de ocupación en los espectáculos, han explicado este jueves en rueda de prensa el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, y la directora del Grec, Leticia Martín, en un año de aniversario con 96 espectáculos en 58 espacios de la ciudad.

El número de espectadores ha crecido más de 16.000 personas respecto a 2025, que cerró con unos 128.000 espectadores, un 80% de ocupación y 97 espectáculos en 42 espacios, y Martín ha asegurado que la edición de este año ha tenido más espectadores en el Teatre Grec.

Los espectáculos gestionados por el Grec --Teatre Grec, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Plaza Margarida Xirgu y CCCB-- han tenido 55.499 espectadores y un 95% de ocupación, mientras que los gestionados por el resto de equipamientos han tenido 87.336 espectadores y un 61% de ocupación, para un total de 142.835 espectadores, a lo que se deben sumar 1.879 asistentes a actividades del espectador.

Marcé ha celebrado el "incremento de público importante" en esta edición del 50 aniversario del Festival Grec, y Martín ha subrayado la confianza del público en el certamen.

Esta edición del Grec ha incluido artistas y compañías internacionales como Florentina Holzinger, Andrea Peña, Christiane Jatahy, Anne Teresa de Keersmaeker, junto a otros ligados a la trayectoria del festival como Calixto Bieito, Angélica Liddell o Mal Pelo.