El Festival In-Edit 2026 estrenará los nuevos documentales de Carla Simón y Albert Serra

Archivo - Fragmento de 'Flamenco', de Carla Simón. - IN-EDIT - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 24 Festival In-Edit de Barcelona, que se celebrará del 29 de octubre al 8 de noviembre, estrenará los nuevos documentales de Carla Simón y Albert Serra e inaugurará con un homenaje a Marianne Faithfull.

Así, el primer día del festival, los cines Aribau acogerán la proyección de 'Broken English', de Ian Forsyth y Jane Pollard, sobre la que fue "una de las figuras más fascinantes, resilientes y magnéticas" de la historia del rock y la cultura pop, informan los impulsores en un comunicado de este miércoles.

Asimismo, el ciclo cerrará con 'The Best Summer', de Tamra Davis, un documental que captura en primera persona la época dorada del rock alternativo de los 90 con entrevistas e imágenes de Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps y Bikini Kill.

Carla Simón presentará en la gran pantalla 'Flamenco', su debut en el cine musical protagonizado por la bailaora Rocío Molina, que "explora la tensión entre la herencia cultural y la libertad creativa".

Por su parte, Albert Serra presentará el estreno en Catalunya de 'Seize moments de ma vie', una aproximación a la vida de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, diva de la vanguardia europea y colaboradora de Rainer Werner Fassbinder.

Tanto Simón como Serra presentarán personalmente sus respectivos documentales en las sesiones del festival.

NUEVO PREMIO CON LA SALA APOLO

En el marco del festival, In-Edit y la Sala Apolo han impulsado la primera convocatoria del Premio Apolo al Mejor Vídeo Musical de In-Edit, una nueva sección del festival dedicada a "reconocer el talento creativo detrás de este formato audiovisual".

El proyecto ganador de la convocatoria abierta, que finaliza el 8 de septiembre, se dará a conocer durante el festival, junto al resto de premios de las secciones oficiales.