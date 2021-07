El Festival In-Edit de Barcelona tendrá documentales de Moby, Idles y Lydia Lunch

El documental 'Don’t Go Gentle: A Film About IDLES'

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de cine documental musical In-Edit de Barcelona, que se celebrará del 28 de octubre al 7 de noviembre, tendrá documentales sobre Moby, Idles, Lydia Lunch y Poly Styrene, ha informado este viernes en un comunicado en un avance de su programación.

El certamen, que tendrá el 100% de su programación en cines Aribau y parte de la parrilla online, contará con 'American Rapstar', sobre las nueva hornada de rap norteamericano; 'Don't fo gentle: a film about Idles' sobre la banda británica; 'Moby Doc' sobre el músico Moby, y 'Lydia Lunch: the war is never over' que aborda esta figura de la 'no wave' de Nueva York.

El In-Edit también proyectará 'Poly Styrene: I am a Cliche', sobre esta figura del punk inglés; 'Fanny: the right to rock' acerca de la pionera banda de rock femenina Fanny, y 'Nueve Sevillas', un paseo heterodoxo por la capital andaluza.