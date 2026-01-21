El festival La Inesperada explorará "recreaciones del pasado en conflicto" y el cine experimental

Imagen de una de las películas - LA COSTA - LA INESPERADA

El 6 festival de cine de no ficción La Inesperada, que se celebrará del 19 al 22 de febrero en Barcelona, explorará las "recreaciones del pasado en conflicto" y el cine experimental con prácticas performativas, y contará con Sylvie Ballyot, Fida Bizri y Carlos Balbuena.

La programación incluirá 7 actividades con 25 películas --3 largometrajes, 3 mediometrajes y 19 cortos-- "mayoritariamente inéditas en Catalunya" y una performance, explica la organización en un comunicado de este miércoles.

Durante la cita se explorará la memoria, la historia y la innovación visual, reafirmando en esta edición su "apuesta por la experiencia cinematográfica presencial como espacio de encuentro y reflexión".

Las recreaciones del pasado en conflicto serán uno de los ejes centrales del festival, con películas que revisitan episodios históricos a través de dispositivos no realistas como el 'reenactment', la animación o el trabajo con el paisaje, y destacan títulos como 'Fiume o Morte!' de Igor Bezinovic y 'Green Line'.

El otro eje está dedicado al cine experimental y a las prácticas performativas, con artistas invitados como Carlos Baixauli, que llevará a cabo una performance de cine analógico y fuego en Hangar; y la cineasta Juana Robles, de la que se presentarán dos sesiones que recorren "gran parte de su obra", centrada en el cuerpo e identidad.