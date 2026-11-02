El festival Serielizados de Barcelona cierra con más de 18.000 espectadores

Serielizados Fest de Barcelona - VÍCTOR PARREÑO/SERIELIZADOS

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 13 festival Serielizados - Festival de Series de Barcelona, que se celebró entre el 19 y el 28 de octubre, ha cerrado con 18.000 asistentes su edición presencial, un 12% más que la edición anterior y ha sido "la más exitosa de su historia", informa este lunes en un comunicado.

La serie 'Segunda temporada' (Filmin), creada y dirigida por Miguel Ángel Blanca y coescrita y protagonizada por Berta Prieto, ha conseguido el Premio Popitas del público.

Serielizados continúa del 10 al 22 de noviembre en Filmin con su edición online, cuya programación se anunciará próximamente, y la próxima edición del Serielizados será del 18 al 27 de octubre de 2027.