El Festival Vida cierra una edición sin distancia de seguridad que ha reunido a 27.000 personas

La edición de 2022 recupera actuaciones previstas para 2020, como Alt-J y Belle & Sebastian

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vida de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha cerrado la madrugada de este domingo una edición sin distancia de seguridad entre los 27.200 asistentes que se han reunido a lo largo de los tres días de celebración en el recinto de la Masia d'en Cabanyes.

En un comunicado este domingo, la organización hace un balance positivo de la edición pese a los problemas técnicos y logísticos que provocaron largas colas de espectadores el jueves --el primer día del festival-- para realizarse el test de antígenos requerido para entrar en el recinto del festival.

La organización ha informado de que el sistema de acceso fue corregido y no provocó más incidencias el viernes y el sábado.

De la cuarentena de conciertos realizados en los cuatro escenarios del recinto, el viernes destacaron los de Vetusta Morla, Hinds, The New Raemon con Paula Bonet y Pol Batlle con Rita Payes; la segunda jornada acogió a Nathy Peluso junto a las propuestas de Stay Homas, Maria Arnal i Marcel Bagès y Meritxell Neddermann, entre otras; y el sábado, el público pudo disfrutar de Love of Lesbian, Sen Senra, Maria José Llergo y Tarta Relena.

Así, el Vida se ha convertido en el primer festival multitudinario sin distanciamiento social y con uso obligatorio de mascarilla FFP2 en celebrarse en el territorio español desde el inicio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020.

El festival adelantó parte de la programación de su edición de 2022, que se celebrará del 30 junio al 2 de julio, y que recuperará algunas de las actuaciones previstas para la anterior edición, como los ingleses Alt-J, los escoceses Belle & Sebastian y los australianos Parcels, entre otros.