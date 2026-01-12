Figueres (Girona) adquiere y cede el inmueble adyacente del Museu del Joguet para su ampliación

Acto de cesión del inmueble - AJUNTAMENT DE FIGUERES

GIRONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Figueres (Girona) ha adquirido por 370.000 euros y ha cedido el inmueble adyacente del Museu del Joguet de Catalunya para la ampliación del equipamiento cultural, informa en un comunicado de este lunes.

El acto de cesión del inmueble se celebró el sábado, cuando el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, realizó la entrega de las llaves del edificio, y también estuvieron el director del museo, Pep Canaleta, y la nueva presidenta del equipamiento, Anna Joan Casademont.

Con la ampliación, el Museu del Joguet podrá ampliar y reorganizar sus espacios expositivos y de servicio; y el alcalde ha puesto en valor la colaboración institucional para esta ampliación, que ve como "un acto de justicia que desgraciadamente no podrá ver la persona a quien más ilusión del mundo le haría", en referencia a su fundador, Josep Maria Joan i Rosa, quien murió el año pasado.