La finlandesa Kemira invertirá unos 40 millones en dos nuevas plantas en La Canonja (Tarragona)

Kemira - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa química finlandesa Kemira invertirá cerca de 40 millones de euros en construir dos nuevas plantas en sus instalaciones de La Canonja (Tarragona), informa la Conselleria de Empresa y Trabajo este viernes en un comunicado.

Por un lado, prevé construir la "primera planta" de reactivación de carbón activo en la península Ibérica, una tecnología innovadora para eliminar contaminantes del agua potable.

Por el otro, la empresa impulsará la producción de clorohidrato de aluminio, que permitirá a la compañía producir este coagulante de alto rendimiento usado principalmente en el tratamiento de agua potable en depuradoras.

Kemira ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria, para sus proyectos de expansión en Cataluya.

El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha afirmado que el hecho de que la primera planta de reactivación de carbón activo de la península se construya en Catalunya, y especialmente en el Camp de Tarragona, "refuerza y corrobora el posicionamiento industrial" del sector químico catalán.

La vicepresidenta ejecutiva de Water Solutions de Kemira, Tuija Pohjolainen-Hiltunen, ha asegurado que la construcción de estas instalaciones reforzará su oferta local en el tratamiento del agua y les permitirá "aprovechar el aumento de la demanda en la región".

Kemira, fundada en 1920, es la principal compañía dedicada al tratamiento de aguas del mercado europeo y del norte de África y cerró 2025 con unos ingresos anuales de 2.800 millones de euros y un equipo global de unos 4.900 trabajadores, mientras cotiza en el Nasdaq Helsinki.