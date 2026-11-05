La Fira de d'Ocupació Vallès Treball reúne 300 asistentes y 100 ofertas de trabajo

Imagen de la Fira de d'Ocupació Vallès Treball celebrada este jueves - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fira de d'Ocupació Vallès Treball impulsada por la Cámara de Comercio de Sabadell (Barcelona) ha reunido este jueves a más de 300 participantes y cerca de 100 ofertas de trabajo disponibles, informa en un comunicado.

La entidad ha defendido que el encuentro se ha consolidado como un espacio de encuentro entre empresas con necesidad de contratación y personas que buscan oportunidades profesionales, y ha explicado que la nueva edición de la feria "reafirma su compromiso con la dinamización del mercado laboral y el desarrollo económico del territorio".

Entre las empresas que han participado, la cámara ha destacado Gabarró, Moventis y Leroy Merlin, junto con otras compañías especializadas en recursos humanos y trabajo temporal como GCT Plus, Growing Up Human Resources, Grupo Crit, IMAN Group, Marlex, Pacto ETT, Persona Service y Synergie ETT.