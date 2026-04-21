Fiscalía pide 9 años de cárcel para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Archivo - El futbolista del RCD Espanyol Álvaro Aguado (d) a su salida de la Ciutat de la Justicia, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado 9 años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, por la presenta agresión sexual a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona en 2024.

Según el escrito de acusación consultado por Europa Press, el Ministerio Público también solicita que abone 65.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por las secuelas psicológicas y los daños morales causados.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se produjeron sobre las 5 de la madrugada del 24 de junio de 2024, cuando Aguado y la víctima coincidieron en el reservado de una conocida discoteca de la capital catalana con motivo de la celebración del ascenso del Espanyol a Primera División.

"Con la intención de satisfacer sus impulsos libidinosos", el futbolista habría realizado tocamientos por el cuerpo de la mujer, tocándole los pechos y los genitales por encima de la ropa aprovechando que la sala se encontraba llena de personas que estaban bailando y distraídas a causa del contexto festivo y el consumo de alcohol.

Después de bailar juntos, el futbolista habría llevado a la víctima, que se encontraba "transitoriamente mareada y afectada" por el consumo de alcohol, hacia las escaleras del aparcamiento del local y, después de que el personal les impidiese el paso, la habría llevado a un lavabo, donde se habría producido la agresión sexual, pese a que ella dijo "que no quería mantener relaciones sexuales con él".

La Fiscalía acusa a Aguado de un delito de agresión de agresión sexual con penetración bucal y vaginal, por el que también solicita que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años, así como la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima o a comunicarse con ella por cualquier vía durante 8 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.