Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado del incremento de costes empresariales derivado de la ampliación de permisos de paternidad y por fallecimientos aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y ha calificado la medida de "inoportuna".

En un comunicado a los medios de comunicación, la patronal ha advertido de que estas ampliaciones generan un "fuerte impacto" en los costes económicos y la gestión organizativa de las empresas, especialmente entre las pymes.

Ha reivindicado que las políticas de curas deben gestionarse desde la administración y "no trasladarse al tejido privado" y ha pedido mantener un equilibrio entre la conciliación laboral y la sostenibilidad del tejido empresarial.