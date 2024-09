Foment y el Consulado de EE.UU. liderarán una misión en Boston con 19 emprendedoras en salud

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal Foment del Treball y el Consulado General de EE.UU. liderarán entre el 9 y 13 de septiembre una misión comercial de 19 empresarias en Boston para promocionar sus proyectos tecnológicos vinculados al sector de la salud.

La delegación la encabezada el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y de la mano de la aerolinea LEVEL viajará a EE.UU. para "establecer lazos entre dos 'hubs' tecnológicos de salud a nivel mundial, como son Barcelona y Boston", según informa este domingo la patronal catalana en un comunicado.

La expedición conectará a las participantes con las autoridades del territorio y con actores relevantes del ecosistema de innovación estadounidense como el MIT o Harvard.

"FORTALECER RELACIONES" ENTRE CATALUNYA Y EE.UU.

Sánchez Llibre ha afirmado que esta misión supone "una gran oportunidad de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los sectores productivos catalán y estadounidense".

Asimismo, los participantes del programa de becas 'Jump Startup for Women in Deeptech, Biotech and Healthtech', impulsado por Foment y el Consulado General de EE.UU. en Barcelona, participarán en un encuentro en Boston con la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, y el jefe de Oportunidad Económica e Inclusión, Segun Idowu.