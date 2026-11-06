Foment pide actualizar el IRPF por ley para paliar una subida de impuestos por la inflación

La vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, con el director de Estudios, Salvador Guillermo, y el responsable de Relaciones Institucionales con las Cortes Generales, Toni Picó. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha planteado a los partidos que se presentan a las elecciones generales que establezcan por ley un mecanismo automático de actualización anual de la tarifa estatal del IRPF y de los mínimos personales y familiares "para evitar que una renta que sólo aumenta nominalmente para compensar la inflación soporte más tributación real".

Es una de las 729 propuestas que la patronal de Josep Sánchez Llibre ha presentado este viernes en rueda de prensa, con la vicepresidenta de la entidad, Mar Alarcón; el director de Estudios, Salvador Guillermo, y el responsable de Relaciones Institucionales con las Cortes Generales, Toni Picó.

En el documento, proponen que los tramos estatales del IRPF y los mínimos personales y familiares se actualicen aplicando "el mismo porcentaje de revaloración general anual de las pensiones contributivas" con el objetivo de revertir el valor perdido por la falta de actualización.

Más allá de esta cuestión, Alarcón ha repasado otras medidas de carácter fiscal que ponen sobre la mesa, como la supresión de los impuestos de Patrimonio y el de grandes fortunas y reducir el de Sucesiones y Donaciones.

También abogan por revisiones plurianuales del gasto y de los beneficios fiscales, con una evaluación de resultados y eliminación del gasto ineficaz, preservando la inversión con un retorno económico y social.

INFRAESTRUCTURAS

En el capítulo de infraestructuras, reclaman una planificación plurianual, proyectos maduros y capacidad técnica de ejecución, con un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, así como una aportación conjunta adicional mínima de 1.500 millones de euros anuales, complementaria con los compromisos ordinarios, para reducir el retraso inversor en Catalunya.

Lo que no se ejecute, defienden que se reprograme para actuaciones pendientes con financiación y plazos verificables y, cuando sea necesario, acordar la transferencia de recursos y gestión a las administraciones catalanas competentes, lo que ven especialmente importante en inversiones de Rodalies, la Sagrera, el desdoblamiento de la R3 y la remodelación de la estación de Sants.

Además, destaca la necesidad de concretar el calendario y la tramitación de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat y completar los accesos ferroviarios y viarios y las conexiones a terminales de los puertos de Barcelona y Tarragona.

VIVIENDA

En vivienda, priorizan un Pacto de Estado, que incluya a ayuntamientos y sector privado, que recoja objetivos plurianuales y recursos, que permita continuidad más allá de ciclos políticos, que abarque todas las tipologías (vivienda libre, asequible, protegida y social, tanto de compra como de alquiler) y que incorpore la rehabilitación del parque existente.

Para ampliar la oferta, añaden, piden evaluar regulaciones vigentes y analizar previamente el impacto de las nuevas medidas para impedir aquellas que reduzcan la oferta, dificulten el acceso o tengan consecuencias sobre los precios.

"La producción de vivienda requiere licencias previsibles, fiscalidad adecuada e instrumentos de financiación viables", apuntan en el documento, donde apuestan por la colaboración público-privada y contar con los recursos del ICO y del BEI y por revisar las condiciones de la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona.

En materia energética, defienden la prórroga de las centrales nucleares actualmente operativas así como recuperar y potenciar la captación, reutilización y almacenaje de CO2 como técnicas alternativas o complementarias de descarbonización, entre otros puntos.

MERCADO DE TRABAJO

Otro de los capítulos del documento hace referencia a medidas sobre el mercado de trabajo, donde reclaman regular el derecho de huelga con una ley orgánica que establezca su ejercicio, los límites y las garantías en base a la Constitución, y reconocer a las mutuas colaboradoras competencias para expedir altas médicas en todos los supuestos y reforzar su papel en la gestión sanitaria, la rehabilitación y el seguimiento de las bajas.

Tras situar el absentismo como uno de los principales problemas de las empresas, proponen suprimir la obligación empresarial de pagar la prestación de los días 4 a 15, exonerar a las empresas de la obligación de cotizar durante los periodos de incapacidad temporal por contingencias comunes, y recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, excluyendo los supuestos de discapacidad.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

En el documento también defienden que la reforma del modelo de financiación debe garantizar suficiencia, transparencia, ordinalidad, corresponsabilidad y más autonomía, de forma que tiene al modelo y resultados del concierto vasco, así como incorporar el coste de la vida en el debate sobre la población ajustada y publicar las balanzas fiscales y la inversión territorializada.

También plantean medidas para agilizar todo lo relacionado con la administración pública y apartados vinculados con la IA y la robótica aplicadas a la productividad, entre otros.