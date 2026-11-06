Foment PIME aborda la innovación y la cooperación en su encuentro anual de organizaciones territoriales

Una imagen del encuentro - FOMENT PIME

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro anual de las 20 organizaciones empresariales territoriales de Foment Pime ha abordado el impulso de la innovación y la cooperación territorial, informa este viernes en un comunicado.

El Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball (Foment Pime) ha reunido a los secretarios generales bajo el lema 'Territorio, innovación y empresa: alianzas para avanzar' en el Eurostars Grand Marina Hotel de Barcelona.

El presidente del Consell Territorial de la Pime, Pep Garcia, ha destacado que uno de sus activos es el valor de la proximidad y el conocimiento directo de las necesidades empresariales, y por eso ha destacado el compromiso de las organizaciones territoriales.

"Nuestra fuerza nace de la proximidad: de conocer a las empresas y a las personas que hay detrás", ha dicho, y lo ha ejemplificado con el hecho de que saben si hay una infraestructura pendiente, si faltan profesionales, si un trámite se alarga o si hay problemas de vivienda, porque afecta al día a día de una empresa.

ACTIVIDAD DE 2026

El director territorial de Foment del Treball, César Sánchez, ha repasado las actividades: entre las iniciativas de 2026 destaca la presentación en septiembre del primer informe semestral 'PIME 360 Catalunya', que identifica los retos de competitividad: pone el foco en productividad, dimensión empresarial, costes laborales, acceso a financiación y problemas para captar y retener talento.

El Consell también trabaja en la elaboración de la Agenda de la Pime catalana, sobre las prioridades de las organizaciones territoriales y concretarlas en propuestas ante las administraciones.

IA Y TECNOLOGÍA

La directora del departamento de Innovación de Foment del Treball, Maria Mora, ha hablado sobre identificar oportunidades para impulsar nuevas sinergias entre Foment y las organizaciones territoriales, favoreciendo la cooperación en transformación tecnológica e IA.

El socio de Roca Junyent Manuel José Silva Sánchez ha abordado las diferencias entre cámaras de comercio y organizaciones empresariales, y el papel que tienen en el nuevo marco legal, para pensar en las funciones y la representatividad de estas organizaciones.

La directora del departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment del Treball, Yésika Aguilar, ha analizado el despliegue de los consejos territoriales del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y cómo las organizaciones territoriales pueden contribuir a unas políticas de empleo ajustadas a las necesidades.