Foment del Treball pide "seguridad, estabilidad y confianza" para las empresas de Ceuta

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BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha pedido "seguridad, estabilidad y confianza" para las empresas de Ceuta y ha considerado que las medidas extraordinarias de apoyo aprobadas por el Gobierno son un paso necesario pero no definitivo.

"Ahora es fundamental que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia a quien las necesita", ha afirmado este lunes la patronal en un comunicado.

La organización empresarial ha reclamado coordinación a las administraciones y "escuchar las demandas de la sociedad ceutí, así como de la misma Confederación de Empresarios de Ceuta".