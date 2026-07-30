Fundació Pimec y Factorenergia colaboran para impulsar el talento senior en las empresas

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BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Factorenergia y Fundació Pimec colaboran para promover el talento senior, favorecer la incorporación de profesionales con experiencia en el mercado laboral y poner en valor su contribución a las empresas, informan en un comunicado conjunto este jueves.

La colaboración, por segundo año consecutivo, prevé impulsar espacios de encuentro entre empresas y talento senior, así como acciones de sensibilización dirigidas al tejido empresarial.

El ceo de Factorenergia, Emili Rousaud, ha explicado que este acuerdo les permite continuar avanzando en su apuesta por "generar oportunidades para profesionales que aporten experiencia, conocimiento y una visión muy valiosa para las empresas".

El presidente de Fundació Pimec, Josep González, ha subrayado que esta colaboración pone de manifiesto que la gestión del talento "no es una cuestión social, sino empresarial" y una vía directa para reforzar la competitividad de las pymes.

Según la última encuesta de Fundació Pimec '¿El talento tiene edad?', el 74% de las empresas reconoce que existe discriminación por edad en la contratación de perfiles senior.