Fundación La Caixa recauda más de 223.000 euros en Catalunya para garantizar alimentos básicos

Se han recaudado más de 2,1 millones de euros en el conjunto de España - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 7 campaña 'Cap llar sense aliments', impulsada por la Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de los Bancos de Alimentos (Fesbal), ha recaudado más de 223.000 euros en el conjunto de Catalunya y más de 135.000 en Barcelona para garantizar el acceso a alimentos básicos.

La campaña, que comenzó el 9 de junio con una aportación inicial de un millón de euros de la Fundación La Caixa, ha finalizado con una recaudación de más de 2,1 millones de euros en el conjunto de España, informan las tres entidades en un comunicado conjunto este lunes.

Este año se han realizado unos 2.600 donativos con una aportación media de 166 euros y se ha registrado un incremento de más del 51% en los donativos en especie realizados por grandes empresas productoras, valorados en un total de 715.835 euros.

El subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha destacado que garantizar la cobertura de las necesidades básicas "es un requisito indispensable para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida", y señala que esta edición permitirá que más de 5.000 familias tengan cubiertas necesidades básicas como la alimentación.

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha subrayado que la entidad ha abierto sus canales digitales y ha movilizado toda su red de oficinas "no solo como puntos desde donde hacer donaciones de la manera más fácil, sino también como espacios para visibilizar una realidad que afecta a muchas familias".

El presidente de Fesbal, Pedro Llorca, ha reivindicado la importancia de la solidaridad y la colaboración entre ciudadanía, empresas, instituciones y entidades para "construir comunidades más cohesionadas", y ha puesto en valor los 7 años de colaboración con CaixaBank y la Fundación La Caixa.