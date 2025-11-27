Fundación Prevent destina 250.000 euros a becas contra el abandono escolar y por la inclusión educativa

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una foto de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Prevent ha otorgado becas por valor de más de 250.000 euros destinadas a prevenir el abandono escolar prematuro, a estudiantes con discapacidad de grados universitarios, ciclos, posgrados o másters, y al lanzamiento de cuatro proyectos en el marco del programa 'Aprende y Emprende'.

El acto de inauguración, celebrado en Barcelona este jueves, ha contado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido soluciones para la inclusión que sean "ambiciosas, estructurales y sostenidas en el tiempo", informa la fundación en un comunicado.

"Este país no se entiende sin una sociedad inclusiva y justa, una sociedad que no se conforma con proteger a aquellos que más lo necesitan sino que les acompaña y les impulsa a participar, avanzar y formar parte del proyecto colectivo", ha añadido.

BECAS Y AYUDAS

Las ayudas otorgadas incluyen 30 'Becas Lazos', destinadas a prevenir el abandono escolar prematuro, de hasta 1.500 euros anuales renovables hasta 3 cursos, y 50 'Becas Nova', de 2.000 euros por curso, para estudiantes matriculados en grados universitarios, CFGS, posgrados o másters, ambas con un programa de actividades de acercamiento al mercado laboral.

También se han entregado los diplomas a los graduados del 11 programa 'Aprende y Emprende', que forma y acompaña en emprendimiento a personas con discapacidad; además, los 4 mejores proyectos que de ahí salgan tendrán becas de 5.000 euros para su lanzamiento.

Además, se han ofrecido ayudas de hasta 5.000 euros para los participantes de 'Powernauts', la primera aceleradora del Estado para negocios liderados por personas con discapacidad, con 6 plazas entre Barcelona y Madrid.