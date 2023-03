Garriga reivindica las 17 startups catalanas de cultura digital presentes en el 4YFN

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha destacado el trabajo de las 17 startups catalanas de cultura digital presentes en la feria Four Years From Now (4YFN, que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2023 (MWC) y las "nuevas formas de poner en diálogo la cultura y la tecnología".

"Queremos que estas empresas puedan ser líderes", ha asegurado este martes al visitar el estand 'Catalan Arts' del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), que cuenta con tres compañías más que en la edición de 2022, informa el Departamento en un comunicado.

Entre estas empresas hay estudios y desarrolladores de juegos y videojuegos en línea; plataformas para el desarrollo y la recomendación de contenidos audiovisuales; startups de transmedia y monetización de contenidos digitales; empresas que aprovechan las tecnologías para la difusión musical, y desarrolladores de aplicaciones educativas.